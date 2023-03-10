Konya'da 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara taşıdığı belirlenen ve takibe alınarak durdurulan tırda 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti haksız kazanç ve haksız rekabeti önlemek için kaçakçılığa yönelik yürüttüğü operasyonlara devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir tır içerisine zulalanmış ve kaçak yollarla ülkeye sokulan binlerce paket sigaranın Konya'ya geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti. Merkez Selçuklu ilçesinde tespit edilen tır, ekipler tarafından durduruldu. Tırda arama yapan polis ekipleri malzeme bölümüne gizlenmiş 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigaraya el koyarken tır şoförünü gözaltına aldı.

Tır şoförü ilk ifadesinde gümrük kaçağı sigaraları piyasaya sürmek üzere ve Konya'daki büfelere satma hazırlığında olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli tır şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.