Konya'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Konya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü kaçakçılık operasyonları devam ediyor. Devletin vergi kayıplarını engellemek ve haksız kazancın önüne geçmek adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Konya'da bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde ve iş yerine bağlı bir araçta arama yapan ekipler, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.