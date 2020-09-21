İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da 2 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde iki evin bodrum katından hırsızlık olayına karışan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki evin bodrum katından hırsızlık olayına karışan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki evin bodrumundan hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayına M.E. adlı şüphelinin karıştığını belirleyen polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.