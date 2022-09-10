Konya'da 2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kavgası olayına karışan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y. (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 ve 42 CAM 93 plakalı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Çetin, Ali Çetin, Bekir Çetin, Yasin Çetin ve Ahmet Çetin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın hemen ardından diğer taraf olan Rıfat Y. ve oğlu Mustafa Mert Y.'yi olayda kullanılan tabanca ile olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılardan Şükrü Çetin Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ahmet Çetin ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yaralı Ali Çetin'in ilk ifadesinde Mustafa Mert Y.'nin bahçe kapısına gelerek evin önündeki Ahmet Çetin ve kendisine ateş ettiği bu esnada babasının gelerek oğlunun elinden aldığı tabanca ile diğer şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Çetin ailesi ile Rıfat Y.'nin oğlu Mustafa Mert Y. arasında Konya Tapu Kadastro Müdürlüğü önünde trafikte tartışma yaşandığı ve Mustafa Mert Y.'yi Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan evlerinin önüne kadar takip ettikleri ve Mustafa Y.'nin tartışma yaşadığı şahısları evinin önünde görmesi üzerine kuzeni Mehmet Y.'yi çağırdığı ortaya çıktı. Olay anında evde bulunan Mehmet Y., Şeyda Y., Makbule Y. ve Şeyma K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rıfat Y. (59), Mustafa Mert Y. (19), Mehmet Y. (18) ve Makbule Y. (53) adliyeye sevk edilirken, Rıfat Y.'nin kızları Şeyma K. (28) ve Şeyda Y. (24) ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin olarak savcılıkta ifadesi alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Rıfat Y. ve Mustafa Mert Y. tutuklandı. Mehmet Y. ile Makbule Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.