Konya'da 2 kişiyi silahla yaralayıp serbest kalan şüphelilere tutuklama

Konya'da sokakta yürüyen 2 kişiyi sordukları adresi bilmedikleri gerekçesiyle yarım saat arayla vurarak yaralayan ve ifadelerinin ardından serbest kalan şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıktı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüphelinin de tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen Tamer Ö. (19) ve arkadaşı Yunus Emre Y.'nin yanına yaklaşarak birini soran şahıs, daha sonra Tamer Y.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Tamer Y., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamer Y.'nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise polis ekiplerine verdiği ilk ifadede bir araçtaki şahısların yolda kendilerine birini sorduğunu, ardından da kendilerine ateş açtığını söyledi. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra gelen silahlı yaralama ihbarını değerlendiren polis ekipleri, aynı mahallede Oktay T.'nin (33) de topuğundan vurulduğunu belirledi. Oktay T. de kendisi telefonla konuşurken bir araçtan ateş edildiğini söyledi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı tespit ettikten sonra araçtaki şahıslardan N.U.'yu yakaladı. Polis, N.U.'nun arkadaşı H.U. ile Kule Caddesi'nde bir kavgaya karıştığını ve kavgada bıçaklanarak yaralandığını, hastanede tedavi gören N.U.'nun olaydan kısa süre sonra taburcu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüpheliler H.U. ve F.K.'yi (25) da gözaltına alırken, R.G. yakalanamadı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ikisine yakalama kararı çıkarıldı

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında bugün yer alan ‘Adres bilmiyor diye adam vurdular, serbest kaldılar, 2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli serbest kaldı' seklinde çıkan haberler ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca aşağıda açıklandığı şekilde adli işlem yapılmıştır. 13/01/2019 günü ilimiz Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yarım saat arayla iki kişinin silahla vurulduğu olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli H.U., Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından tutuklama talebi ile ‘hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralama ve silahla tehdit' suçlarından Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/22, 23 ve 24 sayılı kararları ile hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli H.U., konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler F.K. ve R.G. hakkında ‘hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralama ve silahla tehdit' suçlarından Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanmalarına yönelik yakalama talebinde bulunuldu. Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/461 ve 462 sayılı kararları ile şüpheliler F.K. ve R.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.