Konya'da 2 mahalleye korona virüs karantinası

Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinde Covid-19 vakalarına rastlandı. Bunun üzerine her 2 mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Karantina başlatılan Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.