Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Fatmagül G. (49) idaresindeki 42 ANF 92 plakalı otomobil ile Ali K.'nin (57) kullandığı 42 V 8379 plakalı otomobil kavşakta dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.