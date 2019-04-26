Konya'da 2. Sufi Sinema Günleri etkinlikleri

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'yı teşriflerinin 791. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 2-5 Mayıs tarihleri arasında Sufi Sinema (SUFİSİN) Günleri gerçekleştirilecek.

Teşrif-i Konya etkinlikleri Sufi Sinema Günleri ile ilgili bir otelde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelip yerleştikleri günün hatırasına yapılan 'Teşrif-i Konya' etkinlikleri kapsamında; Uluslararası SUFİSİN ‘Sufi Sinema Günleri'nin ikincisi gerçekleştirilecektir. 2-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan bu etkinlikte, irfanımızı sinemaya başarıyla aktaran değerli bazı yönetmenler, değerli eserleri – filmler, belgeseller, kısa filmler, paneller, atölye çalışmaları, tiyatro ve konserlerin yanı sıra daha pek çok faaliyet yer alacaktır. Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'yı teşriflerinin 791. yıldönümü etkinlikleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri, KOTEV, Uluslararası Mevlana Vakfı ve Konya Kültürünü Araştırma Geliştirme Derneğinin (KOKARD) maddi ve manevi katkılarıyla gerçekleştirilecektir” dedi.