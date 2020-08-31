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Konya'da 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Pandemi süreci sebebiyle bu yıl ilk defa uzaktan eğitim yöntemiyle başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk dersleri Konya’da da, EBA canlı ders uygulaması üzerinden işlenmeye başladı.

Pandemi süreci sebebiyle bu yıl ilk defa uzaktan eğitim yöntemiyle başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk dersleri Konya'da da, EBA canlı ders uygulaması üzerinden işlenmeye başladı.


Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yeni eğitim yılının açılışını Selçuklu Şükrüye Onsun İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Açılış programı, saat 09.00'da ülkedeki tüm okullarda eş zamanlı olarak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Seyit Ali Büyük, ilk ders zilini çaldıktan sonra EBA canlı ders uygulaması üzerinden öğrencilerle bir araya gelip onlarla hasbihal etti. İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemine vurgu yaparak öğrencilerden kendi çevrelerinde bu kurallara uyulmasında öncülük etmelerini istedi. Büyük, 3 hafta sürecek uzaktan eğitim sürecinin ardından aşamalı ve kontrollü olarak 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçileceğini de vurguladı.

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