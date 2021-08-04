Konya'da 21 göl ve gölete 1 milyon 8 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Konya'da, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nün de bulunduğu toplam 21 göl ve gölete balık popülasyonunun daha da artırılması amacıyla 1 milyon 8 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "su kaynaklarının balıklandırılması projesi" çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 600 bini Beyşehir Gölü sularına bırakıldı. İlçe merkezinde Jandarma Burnu mevkisinde yavru sazan balıkları Konya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Esat Altuntaş, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt ile ve diğer görevlilerin de yer aldığı programda göl sularıyla buluşturuldu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Esat Altuntaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarını balıklandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Konya ili sınırları içerisinde bulunan göl, gölet ve baraj göllerinde sazan balığı başta olmak üzere sudak, havuz sazanı, kadife, kerevit, tatlı su kefali olmak üzere yılda toplam 544 tonluk üretim ile 553 su ürünleri kooperatif üyesi balıkçı, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığına gönül vermiş vatandaşlar tarafından avcılığı yapılarak ekonomiye yaklaşık olarak 4,5 milyon liralık katma değer sağlamasının hedeflendiğini vurgulayan Altuntaş, “Konya ilimizde 2015 ile 2017 yılları arasında bir balıklandırma yapılmıştı. Yaklaşık 3 milyon civarında bir balık bırakılmıştı. Bugün Konyamızda 21 göl ve göletlerimize 1 milyon 8 bin adet balık bırakılacak. En çoğu da tabii ki 600 bini Beyşehir Gölümüze bırakılacak. Beyşehir Gölümüz sadece Konyamız için değil, Türkiyemiz için de çok önem arz etmektedir. Burada da balıkçılıktan geçimini sağlayan birçok üreticimiz var. Onlara da eminim çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Balıkçılarımıza yönelik tekne başına desteklerimiz de olmakta, 2021 yılında da bu desteklerimiz devam edecek. Balıkçılık, Konya açısından tarımsal potansiyel açısından baktığımızda, bitkisel ve hayvansal üretimde çok önemli bir yere sahip Türkiye'de. En çok üretim yapılan yer belki balıkçılıkta Konya soru işareti gibi kalabilir ama Beyşehir Gölümüz ve diğer göllerimiz sayesinde üreticilerimize çok ciddi anlamda bir balık üretimi yapılmaktadır. Bizim üretim kaynaklarımızı toplumsal olaraktan sürdürülebilir bir şekilde kullanmamız lazım. Bu konuda, gerek topraklarımız olsun, gerek sularımız olsun sürdürülebilir bir balıkçılık açısından da bizlere, toplumun her kesimine göllerimizden istifade eden balıkçılarımıza hepimize çok önemli görevler düşmektedir” dedi.

Altuntaş, projenin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülkemiz, biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Konya'da, Beyşehir Gölü'nün yanı sıra, Akşehir, Derbent, Akören, Kadınhanı, Bozkır, Ilgın'daki göl ve göletler balıklandırma projesine alındı. Beyşehir Gölü'nden sonra en fazla balıklandırılan göl 135 bin yavru sazan balığı miktarıyla Ilgın'ın Çavuşçu Gölü oldu.