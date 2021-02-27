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Konya'da 23 kilo eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Konya’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta ele geçirilen 23 kilo 432 gram eroin ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta ele geçirilen 23 kilo 432 gram eroin ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan detaylı çalışmanın ardından ekipler, merkez Karatay ilçesinde bir araca operasyon yaptı. Hafif ticari araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada sürücü koltuğu taban kısmında 44 parça halinde 23 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. Konu ile alakalı H.A., M.E.D. ve Ş.D. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Konya Adliyesine sevk edildi. “Uyuşturucu ticareti yapma” suçundan Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.A. ve M.E.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Ş.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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