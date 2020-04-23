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Konya'da 23 Nisan kutlamaları

Konya’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.

Konya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.


Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, tören öncesi katılımcılara ve alanda görevli polis memurlarına üzerinde ay yıldızlı bayrak bulunan maskelerden hediye etti. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, İl Milli Eğitim Müdürüne, il milli eğitim müdür yardımcıları, merkez ilçelerimizin ilçe milli eğitim müdürleri ve merkez ilçeleri temsilen törende bulunan okul yöneticileri katıldı. Gün içerisinde öğrenciler de evlerini Türk bayraklarıyla süsleyerek bayram havası yaşadı. Ayrıca öğrenciler, bakanlık tarafından hazırlanan ve TRT EBA TV'de yayımlanan “100. Yıl Kutlama Programı özel yayınını izledi.


Öte yandan, kutlamalar kapsamında Konya'daki resmi ve özel tüm okulların hoparlörlerinden saat 13.00'te 100. Yıl Marşı; saat 21.00'de de İstiklal Marşı sesli bir şekilde halka dinletilecek; saat 21.00'de de çocuklar aileleriyle birlikte evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'na eşlik edecek.

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