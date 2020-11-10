Konya'da 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında başta Covid-19 ile mücadele kapsamında 10 umuma açık iş yeri denetlendi. İş yerlerinde bulunan 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapılırken, 6 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı, 4 iş yeri faaliyetten men edildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 128 kişi de yakalandı. Yapılan uygulamalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet tabanca ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 2 bin 831 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymamaktan 1 milyon 534 bin 258 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 74 araç da trafikten men edildi.