İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde tedbirlere uymayan 232 kişiye işlem yapıldı, 4 iş yeri faaliyetten men edildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında başta Covid-19 ile mücadele kapsamında 10 umuma açık iş yeri denetlendi. İş yerlerinde bulunan 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapılırken, 6 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı, 4 iş yeri faaliyetten men edildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 128 kişi de yakalandı. Yapılan uygulamalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet tabanca ele geçirildi.


Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 2 bin 831 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymamaktan 1 milyon 534 bin 258 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 74 araç da trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.