Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenleri Günü programı Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Program, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikle devam etti.

Öğretmenler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapan Konya protokolü sergiyi gezerek eserler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Tablolardan bir tanesi Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a hediye edildi.

Programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğretmenlik mesliğinin tarihin en eski dönemlerinden beri en kutsal ve ulvi mesleklerin başında geldiğini söyledi. Vali Toprak, "Gençler, çocuklar, tamamen onlara emanet edilmektedir. Çünkü 20 sene sonra, 40 sene sonra belki şu salonda olan kimse hayatta olmayacak ancak gençlerimiz, çocuklarımız ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ebediyen sürdürülmesi görevini bizlerden teslim almış olacaklar” dedi.

"Öğretmenlik, vatan, bayrak sevgisi gerektiren bir meslektir"

Öğretmenlerin fedakarlıklarının saymakla bitmeyeceğini belirten Vali Toprak, “Sabah erken gidip okulun sobasını yakıyorlar çocuklar üşümesin diye. İcabında 2 bin 500, 3 bin metre rakımda, 3- 4 ay ulaşımın olmadığı yerlerde yaşayıp oradaki çocuklarla ve aileleriyle bir hayat geçiriyorlar. Bunlar öyle basit şeyler değil. Benim ablam da abim de öğretmendi. Ağrı'nın bir köyünde, bundan 20-30 sene önce öğretmenlik yapar, bende onları ziyarete giderdim. Ve çokta özenirdim. Sınıfa girip ders anlatmaları, çocukların onların etrafında koşturmaları, gerçekten özenilecek bir meslek, hakkıyla yapan ve kıymetini bilenler için. Biliyorsunuz bazı meslekler veya işler ekmek parası için yapılır, ekmek kazanayım, hayatımı devam ettireyim diye. Öğretmenlik için bu, bu kadarla sınırlı değildir. Ekmek parası için veya para kazanmak için yapılan bir iş değildir. Onun çok ötesinde bir iştir. Çok ötesinde idealistlik gerektiren, insan sevgisi gerektiren, hoşgörü gerektiren, vatan, bayrak sevgisi gerektiren bir meslektir” şeklinde konuştu.

"Bugünün çocukları, yarının büyüklerinin tüm sorumluluğu omuzlarınızda"

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise, “Gönül coğrafyamızın kuşattığı her bir karış toprakta kutlu medeniyetimizi ulu bir çınar gibi yeşerten ömrünü ilim öğretmeye ve güzel ahlaklı insan yetiştirmeye adayan, sabır, azim, gayret ve fedakarlıkların sahibi meslektaşlarıma bu anlamlı gün vesilesiyle şükranlarımı sunuyor, tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bizler öyle önemli bir mesleğin mensuplarıyız ki, içinde yaşadığımız toplumun tüm sorunları bizden önceki eğitimcilerin eseri olarak önümüzde, bugünün çocukları ve yarının büyüklerinin tüm sorumluluğu da yine bizlerin omuzlarında. Bedir Savaşından sonra 10 Müslümana okuma, yazma öğreten her bir esir serbest kalacaktır buyuran Peygamber efendimiz, eğitimin önemini anlamamıza, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali ve öğretmenler gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır sözüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mesleğimizin ve sorumluluğumuzun ne anlama geldiğini en veciz şekilde ifade etmişlerdir. 24 Kasım Öğretmenler Gününü tekrar tebrik ediyor, mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımı da en kalbi duygularla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Vefa' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununun ardından, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve şiir yarışmasında dereceye giren öğretmenlere hediyeleri verildi. Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin verilmesinin ardından program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.