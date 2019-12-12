Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tır polis ekipleri tarafından durduruldu. Arama yapılan tırın dorsesindeki varillerde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kent merkezine giriş yapan tır bir süre takip altına alınmasının ardından polis ekipleri tarafından kontrollü olarak durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tırın dorsesinde bulunan varillerde 26 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Tır sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.