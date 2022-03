Konya'da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi

Konya'da Adaleti Savunanlar Derneği Konya İl Başkanlığından 28 Şubat Post Modern darbesi konulu sergi açılarak basın açıklaması yapıldı.

Konya İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, "Büyük acılar çekildi 28 Şubatta toplumun bütün kesimleri bu açıdan nasibini aldı. Görünüşte iktidara millet iradesiyle gelen iktidara karşı yöneltilmiş bir saldırı bir kalkışma olmasına rağmen o dönemde hepimiz tecrübe ettik. Sadece siyasal iktidarı değil ama dinimizi dini değerlerimizi , eğitimimizi, toplumsal düzenimizi, kültürümüzü yani topyekün bütün değerlerimizi hedef aldığını gördük. Dolaysıyla bugün 25'inci yılında 28 Şubattı hiçbir şekilde bizler unutmamamız gerekiyor unutturmamız gerekiyor" dedi.

ASDER Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz, “Milletlerin hayatında hiç yaşamak istemeyeceği karanlık günler vardır ve bu toplum Türkiye pratiği ile 100 yıllık mazisi darbeler hızarından geçmiş bir ülke ise, tünelin ucunu görmeyi zorlaştıran nice karanlık geçişler ve kara bulutlar yaşanır olur. İşte bu karanlık günlerin darbelerini unutturmamak adına; irili ufaklı darbeler, ana darbeler, ara darbeler, post darbeler, yavru darbeler ve onlarca taşeron darbe senaryoları hatırladığımızda ve bunları isimlendirdiğimiz de maalesef neredeyse kullanılmayan harf bile kalmamıştır. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız ve bu 25'inci yılını andığımız 28 Şubat post modern darbesinde böylesi kasavetli geçmişimizin en karanlık dönemlerinden birinin adıdır” diye konuştu.

Başkan Kanmaz, “Darbelerin tecrübe kazandığı, 28 Şubat'ın post unvanı aldığı TSK içindeki yuvalanan BÇG (Batı Çalışma Gurubu) mensubu ihtilalci yapının sütrede kalarak o dönemdeki bazı siyasi partileri, beşli çete olarak isimlendiren o dönemin sözde bazı sivil toplum kuruluşlarını bazı eğitim kurumlarını ve o dönemin sözde bazı medya kuruluşlarını millete rağmen ne acı ki güya toplum adına cepheye sürdüğü bir trajedinin adıdır. 28 Şubat; toplumun her kesiminin bir şekilde acı çektiği, neredeyse hayatına ve psikolojisine kazıdığı bir dönemin hala ASDER olarak bitmediğine inandığımız ki hala verilmeyen geçmişe dönük haklarımız durmaktadır. Gölgelerini kapalı devre ve uyuyan dev modunda koruyan bir derin tezgahın senaryosunun başka isim altında devam etmekte olduğuna inanmaktayız. Mili iradeye inanmayanların hala farklı tezgah bulma arayışının ve tezgahtarlar bulma çabalarının artık sona ermesi için ASDER olarak her zaman dillendirdiğimiz ve çok geç kalınan sivil bir anayasa bu darbe hevesçilerinin heveslerini kursağında bırakacak kalıcı ve köklü bir çözüm olacaktır. 28 Şubatı ve 15 Temmuzu ve buna benzer, siyasette ve devlete müdahaleyi, planları yaşayan ve yaşatan her dem ve ahvalden çıkmanın artık kaçınılmaz zarureti bu uğurda oluşan davaya sahip çıkma bilinç ve şuuru, inşallah hepimizi daha ferasetli birer mümin, adaleti küreselleştirme hedefin de olan bir insan, müşfik olarak birer kardeş, eşit birer vatandaş, girişimci birer küresel yurttaş yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasından sonra "28 Şubatlar unutulmasın sergisi" gezildi. Sergiye; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ASDER Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz ve vatandaşlar katıldı.