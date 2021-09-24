Konya'da 29 bin 944 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam eden polis, 27 bin 944 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalar ve yapılan uygulamalar neticesinde 27 bin 944 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan M.A. isimli şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.