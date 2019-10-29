Konya'da 29 Ekim kutlamaları

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Feritpaşa Caddesi üzerindeki kutlamalar yoğun bir katılımla gerçekleşti. Program Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ın resmi araç üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

Vali Toprak, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin, Konyalı kardeşlerimin ve hemşehrilerim, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyor, hepinizi en kalbi duygularla sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.