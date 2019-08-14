Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarındaki Beşkardeş Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli Kulu karayolu üzerinde tali yoldan karşı yola geçmek isteyen A.P. idaresindeki 06 YPZ 27 plakalı otomobil, sürücüsü alınamayan 68 AAK 157 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada kaza yapan araca arkadan gelen 68 AAD 654 plakalı otomobil de hızla çarptı. Kazanın ardından araçlar savrulurken, 06 YPZ 27 plakalı otomobilin sürücüsü A.P. ve araçta bulunan B.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.