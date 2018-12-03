Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonunda engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik bir program düzenledi. Program öncesi Konya protokolü özel öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaları inceledi. Engelli bireyler ile empati kurulabilmesi amacıyla oluşturulan platform da dikkat çekti. Program, özel eğitim öğrencilerinden oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımının seslendirdiği marş ve ezgilerle, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Ali Demirtepe günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Demirtepe, hayatta bazı şeyleri seçme şansımızın olmadığını, önemli olanın, artı ve eksileriyle hayatta “ben de varım” diyebilmek olduğunu ifade etti. Öğrencinin konuşmasının ardından Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ‘engelli' kelimesini bile tam anlamıyla içine sindiremediğini vurguladı. Vali Toprak, bu özellikte olmanın da hayatın bir gerçeği olduğunu ifade etti. Bu durumda olan vatandaşlar için hayatı kolaylaştırma adına gereken tüm imkanların sunulması gerektiğinin altını çizen Vali Toprak, dünyadaki gelişmiş ülkelerin bu konuda büyük gelişmeler gösterdiklerini söyledi. Vali Toprak konuşmasının ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alan özel öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Program, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin halk oyunu gösterilerinde bulunması, Selçuklu Sancak Ortaokulu evde eğitim öğrencisi Kübranur Bozlar'ın şiir okuması, Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin şemsiye grubu gösterisi, Meram Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin karma ritim gösterisi, Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin işaret diliyle ilahi söylemesi ve Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından sema gösterisinde bulunulmasının ardından sona erdi. Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın yanı sıra il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.