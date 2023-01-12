Konya'da 3 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Yeni Mahallede iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan birisi yan yatarak devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Diğer kaza ise, Beyşehir-Akseki karayolunda meydana geldi. H.Ö. idaresindeki sebze ve meyve yüklü minibüs kaymakam virajı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, ters dönen araç içerisindeki sürücü yaralandı.

Son kaza ise, Antalya Caddesi yükseköğrenim erkek öğrenci yurdu önünde meydana geldi. K.U. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Motosikletten savrulan sürücü ile arka koltukta oturan arkadaşı K.M. yaralandı.

Meydana gelen üç kazada yaralanan 5 kişi kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.