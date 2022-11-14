İhlas Haber Ajansı

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Konya'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı operasyonda ülkenin güvenliğine, ekonomisine ve insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle uyuşturucu madde ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri hafta sonu 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda araçta, evde ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda, 6.62 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile tabanca şarjörü ve 26 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca A.K. isimli şahsın uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı tespit edildi.


Gözaltına alınan A.K., A.T., M.K.,M.T. ve S.Ş. isimli 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, uyuşturucu madde ticareti ile ruhsatsız tabanca bulundurmak suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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