Konya'da 3 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 300 adet doldurulmuş makaron, çok sayıda hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'nün zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bu çerçevede ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalandı. 2 evde ve bir araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi, çok sayıda Hint keneviri ve uyuşturucu hap, 3 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 12 adet av fişeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili A.B., Ö.Ü., E.D., H.Ş., H.A. ve A.Ö.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçlarından işlem yapılırken, Ö.Ü.'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nca, A.B. isimli şüpheliye de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ayrıca işlem yapıldı.