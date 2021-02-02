Konya'da 3 kişinin öldüğü 2 yangın da elektrik kaynaklı

Konya'da birkaç gün arayla meydana gelen ve 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da yaralandığı iki ayrı yangının cep telefonu adaptörü ve elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Konya'da iki ayrı yangında 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı. Yangınlarla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Rapora göre, 28 Ocak'ta merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta iki katlı evde çıkan, annenin öldüğü, çocuğunun da ağır yaralandığı yangının elektrikli ısıtıcının devrilerek alev alması sonucu meydana geldiği belirlendi. Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıkan ve hemşire anne ile kızının hayatını kaybettiği yangının ise cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı kaydedildi.

Olayın geçmişi

28 Ocak 2021 tarihinde merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Evde bulunan anne Hülya Yürür (24) yangından kurtulamayarak hayatını kaybederken, 3 yaşındaki çocuğu Okay Yürür ağır yaralı olarak evden çıkartılarak tedavi altına alındı.

Diğer yangın ise, 30 Ocak'ta merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Yangında hemşire olarak görev yapan anne Sevim Kayhan (36) hayatını kaybederken, kızı Melek Dağ (6) ise alevlere dayanamayarak pencereden düştükten sonra hayatını kaybetti.