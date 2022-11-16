Konya'da 3 milyon 100 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 3 milyon 100 bin adet doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarını önlemek adına operasyonlarını sürdürüyor. Bir tırda kaçak sigara taşındığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Takibe alınarak merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 3 milyon 100 bin adet doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü Hamza A. gözaltına alındı. Kaçak sigaralara “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde el koyuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hamza A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.