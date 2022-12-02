Konya'da 3 milyon 600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda bir kamyonda piyasa değeri 4 milyon 200 bin lira olan 3 milyon 600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazancın önüne geçmek ve devletin vergi kayıplarını önlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada polis ekipleri piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 200 bin lira olan 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirdi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.