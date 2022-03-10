Konya'da 30 adrese kaçak tütün operasyonu: 38 gözaltı

Konya'da kaçak tütün satışına yönelik faaliyet gösteren 30 adrese düzenlenen operasyonlarda; binlerce makaron, kaçak tütün ve tütün malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda KOM ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 1 adet hava kompresörü, 2 adet sigara dolum makinesi, 2 adet sigara jelatinleme makinesi, 530 bin 200 adet makaron, 22 bin 410 paket doldurulmuş sigara, 2 bin adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 183 bin 500 adet sigara paketi ambalajı, 510 kilogram kıyılmış tütün, 43 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlere ve malzemelere el konuldu. 38 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.