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Konya'da 30 Ağustos kutlaması

Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Konya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında “Zafer İçin Pedalla” bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.


30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıldönümü Anıt alanında düzenlenen törende kutlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun kısıtlı katılımın sağlandığı programda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zafer İçin Pedalla” adlı bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. 12 spor kulübünden 80 sporcunun katıldığı bisiklet turunun startı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı tarafından verildi.


Etkinliğe katılan sporcular, Anıt alanından başlayıp Konya Askeri Şehitliğinde sona eren turda, Zafer Bayramını kutlamak ve vatanı için canını feda eden kahraman şehitlerimizi anmak için pedal çevirdi. Bisiklet turunun ardından protokol mensupları, Konya Askeri Şehitliğinde gerçekleştirilen anma programına katıldı. Şehitler için duaların edildiği programda protokol üyeleri ve sporcular mezarlara karanfil bırakarak şehit yakınlarına da başsağlığı diledi.

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