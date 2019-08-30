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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı kutlandı

Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Konya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü törenlerle kutlandı.


Atatürk Anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kutlamalar Konya Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Feritpaşa Caddesinde düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Burada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araç ile vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ve Kıbrıs Gazisi Mustafa Bayındır'ın “Sakarya” şiirini okuması ile devam etti. Kutlama programı resmi geçit töreni ile sona erdi.

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