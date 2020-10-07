İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da 30 metre çapında obruk oluştu

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaburun Mahallesi'nde meralık alanda obruk meydana geldi. Koyun otlatırken obruğu fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine Karaburun Mahallesi Muhtarı Mehmet Uzun ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Jandarma ekipleri obruğun çevresine şerit çekti. Muhtar Uzun, obruğun yaklaşık 30 metre çapında 20 metre derinliğinde olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.