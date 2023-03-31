Konya'da 300 ton mısır bulunan siloya düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde hububat depolama firmasında çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, yaklaşık 300 ton mısır bulunan siloya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yunak ilçe merkezinde bulunan hububat depolama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hububat silosunda stoklu mısırlara işlem yapmak için çalışan isminin Cumaali (24) olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 300 ton mısırın olduğu siloya düştü. Mısıra batmaya başlayan arkadaşlarını gören diğer işçiler makineleri kapattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan uzun uğraşlar sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Tonlarca mısır yığınında kalan Afganistan uyruklu işçinin cansız bedenini çıkarmak için dün başlatılan çalışmalar hâlâ devam ediyor.