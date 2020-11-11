Konya'da 310 bin karaçam fidanı dikildi

Konya'da Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim etkinliği kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla 310 bin karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye amacıyla 81 ilde ve 30'dan fazla ülkede eş zamanlı olarak ‘Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim" etkinliği düzenlendi. "Geleceğe nefes, dünyaya nefes' sloganıyla yürütülen etkinlik kapsamında merkez Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Takkeli Dağ'da 310 bin adet karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

“Ağaçlandırma seferberliği içerisin de dağıtacağı 310 bin karaçam tohumu var”

Binlerce fidanın toprakla buluştuğu programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve kamu kuruluşlarıyla bütün Konya'nın bir arada olduğunu söyledi. Tarım Orman Bakanlığının belirlediği strateji çerçevesinde Anadolu'nun her yerini ağaçlandırmaya çalıştıklarını anlatan Vali Özkan, “Bütün öğretmen, öğrencilerimizin çevre dostu olması ve çevrenin sürdürülebilir bir çevre olması önemli. Bu yönden bakanlığımızın milli stratejisinin altını dolduran Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Tarım ve orman deyince bütün kurumlarla bütün vatandaşlarla beraber faaliyetlerin icra edilmesi önemli. Bugün de bütün okullarımıza, öğrencilerimize Tarım ve Orman Bakanlığımızın ağaçlandırma seferberliği içerisin de dağıtacağı 310 bin karaçam tohumu var. Ayrıca ağaçlandırma yapmak isteyen bütün vatandaşlarımıza da bu yönden ilgili birimlerimizin destekleri olacaktır” dedi.

“30'dan fazla ülke fidan dikimini gerçekleştirdi”

7 Kasım 2019 tarihli remi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 11 Kasım günün ‘Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanmasına karar verildiğini ifade eden Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, “Geçen yıl ilkini kutladık. Bu yıl milli ağaçlandırma günü kutlaması uluslararası düzeye yansıdı. 11'inci ayın 11'i saat 11.11'de yani biraz önce dünyada 30'dan fazla ülke aynı anda Türkiye'yle birlikte Türkiye'nin koordinesinde ‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes' sloganıyla fidan dikimini gerçekleştirdi. Türkiye'de de 81 ilimiz ve 922 ilçemizin tamamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırma programına gelen öğrenciler de ağaçları ve ağaç dikmeyi çok sevdiklerini belirterek, ağaç dikmenin çok güzel bir duygu olduğunu ve herkesin tatmasını istediklerini kaydetti.