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Konya'da 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya’da takibe alınarak durdurulan tırda plastik tanklar içerisinde 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da takibe alınarak durdurulan tırda plastik tanklar içerisinde 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan tır bir süre sonra polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tırın dorsesinde bulunan 26 plastik tank içerisinde toplam 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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