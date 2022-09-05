İhlas Haber Ajansı

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Konya'da 330 bin adet makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Konya’da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, 330 bin adet makaron ele geçirildi.

Konya'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, 330 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, KOM ekipleri, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesinde yaptığı uygulama esnasında şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 330 bin adet makaron ele geçirildi. Makaronlara Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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