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Konya'da 35 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 35 bin 616 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 35 bin 616 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde otogarda bir şahıs üzerinde ve valizlerinde arama yaptı. Aramalarda 35 bin 616 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

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