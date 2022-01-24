İhlas Haber Ajansı

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Konya'da 35'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Konya’da farklı suçlardan 35’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Konya'da farklı suçlardan 35'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık" suçlarından aranan H.Ü. (26) ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan B.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, saklandıkları adresler belirlenen zanlılar, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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