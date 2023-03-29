Konya'da 4 adrese uyuşturucu baskınında 6 tutuklama

Konya'da narkotik polislerinin 4 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo eroin, 680 gram kokain, 2 kilo 150 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı tahmin edilen 2 kilo 110 gram tütün ile 71 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren ve piyasaya süren kişilerin tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Narkotik ekiplerinin gençleri zehirlemek için uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi, Akif Paşa Mahallesi ve merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde tespit edilen 4 adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram eroin, 680 gram kokain, 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kilo 110 gram tütün, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından adliyeye sevk edilen Ç.G. (28) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, G.Y. (44), B.Y. (23), M.D. (25), Ş.S. (30), E.E. (26) ve V.Ö. (46) tutuklanarak cezaevine gönderildi.