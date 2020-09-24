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Konya'da 4 bin 5 motosiklete trafikten men

Konya’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 5 adet motosiklet trafikten men edildi.

Konya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 5 adet motosiklet trafikten men edildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 505 adet tescilsiz, 875 adet tescilli, 901 adet hacizli/yakalamalı motosiklet, 724 adet diğer maddelerden olmak üzere toplam 4 bin 5 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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