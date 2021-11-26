Konya'da 4 hırsızlık şüphelisi 2 aylık takip sonucu yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çok sayıda tarladan yaklaşık 200 bin lira değerinde sulama malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi 4 kişi, jandarmanın 2 ay süren takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde çok sayıda tarladan ve adresten hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Ereğli ve Adana ili çevresinde, tarlalardan ve çeşitli adreslerden 400 top damlama sulama hortumu, sulama filtresi, yaklaşık 500 kilogramlık kantar, elektrik şarj dinamosu, demir bahçe kapısı çalınması üzerine araştırma başlatıldı. Jandarma ekipleri, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıklarını tespit ettiği 4 şüpheliyi 2 ay boyunca takibe aldı. Yeterle delile ulaşılmasının ardından Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katılımıyla operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzemeye el konuldu. Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 2'si de serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin lira olduğu düşünülüyor.