Konya'da 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi

Konya'da Narkotik polisinin denetimlerde 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin uyuşturucu madde, 705 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 28 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 28-31 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin çalışmalarında eroin ve metamfetamin olmak üzere 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde, 705 adet uyuşturucu hap, 14 bin 170 TL suç unsuru para, 3 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 28 şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Öte yandan, denetimlerde hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan 151 şahıs da yakalandı.