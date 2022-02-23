Konya'da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama

Konya'da bir otelde 4 kişinin yaralandığı iki grup arasındaki silahlı çatışma olayına karıştıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün öce merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir otelde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çıkan olayda S.E., M.N.M., M.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden K.B., A.İ.K., S.Ç., S.A., Ş.Ş.Ö., M.Ç., H.O.T., S.Y., E.Y.K. ve E.B. "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan, şüpheli F.D. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan K.B., A.İ.K., S.Ç., S.A. ve F.D. tutuklanarak uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, firari olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.