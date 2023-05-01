Konya'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 milyon 950 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçmek adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. KOM ekiplerinin yaptığı saha çalışmaları sonucu şehir dışından 1 tır dolusu kaçak ve sahte bandrollü makaronun Konya'da bir depoya getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, makaronların merkez Karatay ilçesi Atiker Sanayi Sitesinde bir depoya indirildiği esnada adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemede koliler halindeki makaronların sahte bandrollü olduğu ve bu adresten Konya geneline dağıtılarak piyasaya sürüleceği anlaşılırken tır ve depodaki toplam 4 milyon 950 bin adet makarona el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.