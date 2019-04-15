Konya'da 42. kattan ölüme atladı

Konya'da şehrin en yüksek katlı binasına çıkan 21 yaşındaki genç kız, 42. kattan aşağıya atlayarak yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'ndeki Kule Plaza'da meydana geldi. İddiaya göre, 42 katlı plazanın son katındaki restorana çıkan A.Y. (21) isimli genç kız seyir terasına geçti. Genç kız kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanlarını yanına yaklaştırmayarak aşağıya atladı. Plazanın girişindeki beton zemine düşen A.Y. hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı plazada 5 ay öncede Azeri Tehran Alimoğ (23), 42. kattan aşağıya atlamış, 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.