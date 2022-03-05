Konya'da 430 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda, 430 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellemesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri, sahte bandrollü tütün ürün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, bir araçta piyasaya sürülmek üzere bekletilen 430 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten işlem başlatıldı.