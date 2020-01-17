Konya'da 458 bin 49 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Konya'da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde 458 bin 49 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Konya'da eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte 458 bin 49 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı. İlk döneminin sonra ermesi sebebiyle Karatay İzzet Bezirci İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Programa katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi. Törende Vali Toprak ve beraberindeki heyet öğrencilere sohbet ederek, karnelerinin nasıl geldiğini sordu.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Öncelikle öğretmenlerimizin, bilim adamlarımızın eğitim konusundaki bilimsel çalışmalarının verilerine göre hareket etmemiz gerekiyor ama adı üzerinde yarıyıl tatili. Çocuklarımızın arkadaşlarıyla spor yapmaları, futbol, voleybol oynamaları, sinemaya, tiyatroya gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz ki bu teknolojik konular, telefonlar, tabletler, bilgisayar başında geçirilen saatler, hatta günler bağımlılık olarak nitelendiriliyor. Bu 15 günlük süreyi fırsat bilerek, velilerimiz de bunu teşvik ederek çocukları dışarıyla, doğayla, çevreyle, ağaçla, ormanla, sosyal ortamlarla, canlı ortamlarla sadece klavye başında değil, buna ağırlık verici programlar yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sosyal yön bence hepsinden daha önemlidir" dedi.

Okulların tatile girmesiyle sevinç yaşayan ilkokul öğrencileri de tatilde gezeceklerini, aileleriyle vakit geçireceklerini ve kitap okuyacaklarını söyledi. Karnelerin dağıtılmasının ardından protokol mensupları ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çekindi.