Konya'da 480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu

Konya'da Şehir Hastanesinin prematüre olarak doğan ilk bebeği, geçirdiği ameliyatlar ve 167 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

Ali Umut bebek, geçtiğimiz yıl Ağustos ayı başında hizmete giren Konya Şehir Hastanesinde prematüre doğan ilk bebek olarak 13 Ağustos 2020 tarihinde dünyaya geldi. 23 haftalık olarak doğan Ali Umut bebek, beş buçuk ay hastanede tedavi gördü. Gözlerinden ve kalbinden ameliyat geçiren Ali Umut bebek 167 günlük tedavinin ardından 2 kilo 600 gram olarak hastaneden taburcu oldu.

“Konya Şehir Hastanesi'nde prematüre olarak ilk doğan bebek”

Konya Şehir Hastanesi Yeni Doğan Bölümünden Uzm. Dr. Beyza Özcan, Umut bebeğin 23 haftalık ve 480 gram olarak doğduğunu ifade ederek, “Konya Şehir Hastanesi'nde prematüre olarak ilk doğan bebek. Doğduktan sonra yaklaşık 167 gündür burada kendisini takip ediyoruz. Şu anda da 2 kilo 600 gram oldu. Burada kaldığı süreç boyunca solunum cihazı desteği gördü. Maalesef kalp ve göz nedeniyle sıkıntı yaşadığı için 2 operasyon geçirdi. Sonrasında da şu anda beş buçuk aylık olmuş bir şekilde annesiyle bebeği burada günlerdir takip ediyoruz. Şu anda iyi, inşallah kendisini taburcu edeceğiz. Eve serbest oksijen ihtiyacı ile gidiyor, sadece emerken biraz oksijen ihtiyacı var. Nörolojik gelişimi de daha iyi, göz teması kuruyor ve başını kaldırabiliyor. Hareketleri de yapmaya başladı. Bu süre içerisinde hep anne sütü ile beslendi. Annenin sütü de gayet güzel bir şekilde gelmeye devam etti. Sağ olsun anne bize bu konuda destek oldu” ifadelerini kullandı.

Baba Seyfi Sirkeci de, “Bebeğimiz 23 haftalık ve 480 gram olarak doğdu. Konya Şehir Hastanesi'nde doğdu ve 167 gündür burada. Çocuğumuz da biz de çok zor günler geçirdik. O günleri çok şükür atlattık. İnşallah nasipse artık evimize gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Zor günleri atlattıklarını anlatan anne Emine Sirkeci ise, “Doktorlarımızın sayesinde çok şükür buralara geldik. Bize çok iyi bir şekilde baktılar, hepsinin emeklerine sağlık. Çok mutluyuz, uzun bir aradan sonra çocuğumuza kavuştuk” diye konuştu.