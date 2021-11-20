İhlas Haber Ajansı

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Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği

Konya’da bir apartmanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Konya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından itfaiye aracının sepeti uzatılarak aşağıya indirildi. Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonrası netlik kazanacak.

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