Konya'da 5. kez mühürlenen eğlence merkezindeki 27 kişiye ceza

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyetine devam eden ve 5. kez mühürlenen ruhsatsız eğlence mekanına düzenlen baskında 27 kişiye sosyal mesafeye aykırılık ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, gece saatlerinde eğlence merkezinin faaliyette olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan denetimde masalara alkol sunumu yapıldığı belirlendi. İçeride bulunan ve maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 kişiye cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu L.T. hakkında işlem yapılırken, ruhsatsız iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İş yerinin daha önce 4 defa daha mühürlendiği öğrenildi.