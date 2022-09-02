Konya'da 50 bin dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin durduğu araçta 1 kilo 140 gram kokain, 6 gram esrar, Türk Lirası, ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve Arabistan Dirhemi ele geçirildi. Yakalan uyuşturucunun piyasa değerinin 50 bin dolar olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan İzmir plakalı bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunu tespit eden Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, söz konusu araca operasyon yaptı. Akşehir Tren Garı kavşağında narkotik, asayiş ve trafik ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan Jiyan Önder A. (23), Kazım T. (25) ve Sadri Berkin K. (23) isimli şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ‘ne getirilen araçta, alınan arama kararı ile yapılan aramada; aracın bagajında, döşemelerin altına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 140 gram kokain ve iki parça halinde 6 gram esrar maddesi ile yüklü miktarda Türk Lirası, ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve Arabistan Dirhemi ele geçirildi. Araçta bulunan nakit paraya el konulurken, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin Amerikan Doları olduğu değerlendirildi.

Haklarında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.