Konya'da 6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerin akaryakıt kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda bir tankerde 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Merkez Selçuklu ilçesi Sanayi Sitesi içerisinde 1 tankerin tıra akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Tankerin içerisinde 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.